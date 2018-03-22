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В Киеве переименовали ряд улиц

Киевсовет
16:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Часть переименований касается выполнения закона о декоммунизации.

Киевский городской совет переименовал семь столичных улиц, соответствующее решение было поддержано на заседании Киевсовета большинством депутатского корпуса. Часть переименований касается выполнения закона о декоммунизации.

В соответствии с принятыми решениями, в Голосеевском районе улицу Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых; в Деснянском районе ул. Петровская стала ул. Василия Щавинского; в Днепровском районе ул. Новороссийскую переименовали на ул. Опришковская; в Соломенском районе ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки; в Печерском районе пер. Михаила Реута - на ул. Памви Беринди; в Шевченковском районе ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова. Историческое название Киевсовет вернул переулку Ледо Кецховели в Подольском районе - теперь он будет Воздвиженским.

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Все по теме:

Новости Украины, Декоммунизация, КГГА, Киев, Киевсовет, Переименование, Улицы.
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