Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине увеличилось промпроизводство В Украине увеличилось промпроизводство
Новости: Украинские ПВО привели в боевую готовность Украинские ПВО привели в боевую готовность
Новости: Биатлон. Результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Тюмени Биатлон. Результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Тюмени
Новости: Пасха 2018: когда будут отмечать католики и православные Пасха 2018: когда будут отмечать католики и православные
X

ПВО ВСУ зафиксировала маневры ВКС РФ над Черным морем

ПВО
18:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Авиация ВКС РФ осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины.

Силы и средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины в четверг зафиксировали действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-космических сил РФ второй раз за март текущего года, сообщается на странице командования Воздушных сил в соцсети Facebook.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 3М с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 ВКС РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ считают, что такие действия авиации РФ вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах ВСУ и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

"Выявив угрозу со стороны страны-агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авиация, ВКС РФ, Крым, Маневры, ПВО ВСУ, Россия, Украина, Черное море.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Во Львове будут вывешивать бандеровский флаг Трамвайную ветку на Оболони реконструируют Правый Сектор пикетирует Львовскую облраду

Последние новости

Прогноз погоды на 23 марта в Украине: потепление днем, морозы ночью Игрок "Динамо": Рианчо сказал, что скоро я стану защитником топ-уровня Крутое перевоплощение старой водонапорной башни в роскошное жилье (Фото)
Сегодня читают
01 Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
02 Творог не всегда может быть полезным для организма
03 ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"
04 Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
05 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
Новости сегодня
18:48 Литва рассматривает возможность высылки российских дипломатов
18:39 Как выглядят мужчины, которые решили сбрить броду (Фото)
18:37 Китайцы придумали телефон на блокчейне
18:27 В Луцке столкнулись две маршрутки: пострадали 11 пассажиров
18:26 Украинские биатлонисты потеряли квоту в Кубке мира, бойкотировав этап в России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве переименовали ряд улиц В Киеве переименовали ряд улиц
Новости: Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского
Новости: Савченко объявили подозрение Савченко объявили подозрение
Новости: Медики: Имбирный чай спасет от простуды Медики: Имбирный чай спасет от простуды
Добавить комментарий
0