В Луцке столкнулись две маршрутки: пострадали 11 пассажиров

Вследствие ДТП с участием маршрутных такси в Луцке пострадали 11 пассажиров. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

Сегодня около 13:20 на улице Глушец в Луцке столкнулись маршрутные такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров травмированы. Двое из травмированных госпитализировали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.