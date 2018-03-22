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В Луцке столкнулись две маршрутки: пострадали 11 пассажиров

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ДТП в Луцке
18:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Волынской области

Новости Украины: Сегодня в Луцке по улице Глушец столкнулись две маршрутки.

Вследствие ДТП с участием маршрутных такси в Луцке пострадали 11 пассажиров. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

Сегодня около 13:20 на улице Глушец в Луцке столкнулись маршрутные такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров травмированы. Двое из травмированных госпитализировали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Луцк, Происшествие.
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