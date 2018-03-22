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Верховная Рада разрешила ограничивать продажу алкоголя

Алкоголь
19:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Рада разрешила местным органам власти ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток.

Верховная Рада разрешила сельским, поселковым и городским советам устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в определенное время суток. 

Cоответствующий законопроект №3149 на пленарном заседании в четверг поддержали 230 народных депутатов. 

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Согласно принятым изменениям в закон о местном самоуправлении установлено, что исключительной компетенцией сельских, поселковых и городских советов является установление запрета на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования, за исключением ресторанного хозяйства, в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.

Этот законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов еще в сентябре 2015 года.

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Новости Украины, Алкоголь, Верховная Рада, Закон, Продажа алкоголя.
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