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Штаб: Боевики второй день подряд соблюдают перемирие

ВСУ
19:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Сегодня российско-оккупационные войска полностью соблюдали режим прекращения огня на линии разграничения на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь с начала суток по состоянию на 18:00 в четверг, украинские военнослужащие также соблюдают режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток на линии разграничения сторон зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. По состоянию на 18.00 на всех участках нашей обороны обстрелов украинских позиций не было", - говорится в сводке.

"Украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи по обороне Украины, продолжают надежно контролировать противника, соблюдая при этом режим всеохватывающего прекращения огня", - информируют в штабе.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс, Штаб АТО.
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