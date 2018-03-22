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В Черновцах горел транспортный колледж: эвакуировали более 340 человек

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Пожар в Черновцах
19:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Черновцах потушили пожар в помещении транспортного колледжа.

Пожар в помещении Черновицкого транспортного колледжа, возникший в четверг перед полуднем, в настоящее время ликвидирован, сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.

"Пожар произошел на мансардном этаже помещения с дальнейшим распространением огня на чердак... В 13:03 пожар был локализован, а в 14:24 ликвидирован на площади 250 кв.м… В результате пожара поврежден чердак здания на площади 250 кв.м. Благодаря действиям спасателей от уничтожения спасено здание учебного заведения. Причина пожара устанавливается", - сообщается на странице облуправления ГСЧС в соцсети Facebook.

В ведомстве отметили, что сложность гашения пожара заключалась в том, что здание старой постройки и огонь быстро распространялся по деревянному перекрытию. На момент возникновения пожара внутри помещения находились студенты и преподаватели, поэтому пожарные провели эвакуацию: всего из здания колледжа были эвакуированы 343 человека.

К ликвидации пожара привлекалось 16 единиц техники и 61 человек личного состава.

Как сообщалось, сообщение о пожаре в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа поступило спасателям в четверг в 11:48.

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Новости Украины, ГСЧС, Пожар, Происшествие, Черновцы.
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