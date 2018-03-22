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Власти Львова решили окончательно отказаться от маршруток

Львов
22:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Спустя пять лет во Львове окончательно исчезнут маршрутки, вместо них будут курсировать автобусы.

Депутаты Львовского городского совета поддержали на сессии петицию относительно отказа во Львове от маршруток и перехода на электротранспорт и удобные автобусы.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

«На сессии городского совета 22 марта принято постановление «О поддержке электронной петиции «Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!». Постановление проголосовали с замечаниями относительно срока реализации полного отказа города от маршрутных такси с дальнейшим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику - двухгодичный срок реализации петиции предложено заменить на пятилетний», - отметили в пресс-службе.

По словам депутата Юрия Кужелюка, Львову время переходить к цивилизованной сети автобусов и цивилизованному решению соглашений с перевозчиками.

Депутаты поручили исполнительному органу городского совета, определенному городским головой, подготовить дорожную карту относительно решения вопросов, которые были подняты в электронной петиции.

Как сообщалось, 21 января на портале e-dem.in.ua была зарегистрирована электронная петиция "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!". В качестве ее автора выступила Анна Меленчук.

Эта петиция только за 9 дней набрала более 600 голосов из 500 необходимых.

В ней содержится предложение разработать двухгодичный план полного отказа города от маршруток с дальнейшим переходом на электротранспорт и крупногабаритные автобусы, которые будут курсировать по четко определенному графику. Автор также отмечает необходимость обеспечить весь общественный транспорт пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью, а также установить на остановках электронные табло со временем прибытия транспорта.

По процедуре, после набирания необходимого количества голосов петицию должны поддержать сначала депутаты профильной инженерной комиссии, а потом сессия горсовета.

13 марта транспортная депутатская комиссия Львовского горсовета поддержала петицию о полном отказе от маршруток, но предложила расстрочить переход на электротранспорт и большие автобусы на пять лет.

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Новости Украины, Автобусы, Львов, Маршрутки, Транспорт.
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