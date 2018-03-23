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Полиция с начала года разоблачила 55 боевиков на Донетчине

Полиция
03:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Все участники незаконных вооруженных формирований привлекаются к уголовной ответственности.

В Донецкой области 55 боевиков разоблачила полиция с начала 2018 года, 46 из них были задержаны.

Об этом в четверг, 22 марта, сообщили в полиции Донецкой области.

"С начала года полиция Донецкой области разоблачила 55 боевиков. 46 из них были задержаны, еще 9 – установлены и объявлены в розыск. ", - говорится в сообщении.

Указано, что половину экс-боевиков задержали в Славянской оперативной зоне (Славянский и Лиманский районы). Именно с севера началась оккупация части региона, и задача полицейских – задокументировать всех причастных к этому.

Среди задержанных есть жители оккупированных городов, которые не прижились в так называемой "республике" и переехали на подконтрольную Украине территорию.

Так, в Славянске сотрудники полиции обнаружили "переселенца" из Горловки. В конце весны 2014 года мужчина приехал в Славянск, пришел в захваченное здание горотдела милиции и предложил террористам свою помощь. Новобранца отправили на блокпост, где он вместе с товарищами проверял транспорт. Во время проведения активной фазы антитеррористической операции пособник боевиков испугался за свою жизнь и поехал домой. Но жизнь в оккупированной Горловке ему не понравилась. Будучи уверенным в том, что украинским правоохранителям ничего неизвестно о "рядовых" участниках НВФ, муж выехал из оккупации в поисках работы.

По фактам участия в бандформуваннях отношении боевиков открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Информация об участниках террористической организации всех уровней, которые установлены и находятся в розыске, собрана на сайте "Стоп терроризм". С начала года на ресурсе было добавлено 113 имен, в том числе благодаря содействию жителей временно оккупированной территории.

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Новости Украины, Боевики, Донецкая область, Полиция.
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