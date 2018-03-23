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СБУ сорвала поставку изделий для оснащения ВМФ России

СБУ сорвала поставку изделий для оснащения ВМФ России
06:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: СБУ

Новости Украины: На Запорожье СБУ блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения.

На Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали операцию российских спецслужб по вывозу товаров военного назначения для нужд вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики спецслужбы установили, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций, спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний пытались организовать из Украины канал поставок изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники разработали механизм поставок товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Затем изготовленную специализированным запорожским предприятием военную продукцию планировали поставлять в страну-агрессор. Заказчиками махинации были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в частности тех, что базируются на временно анексированоой территории АР Крым.

Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую вскоре планировалось транзитом доставить в Россию.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

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Новости Украины, Запорожье, Россия, СБУ, Товары военного насзначения.
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