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Спасатели предупреждают о подъеме воды на Дунае

Дунай
08:17 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реке Дунай, что может стать причиной затопления пониженных незаселенных территорий.

В пятницу на реке Дунай ожидается подъем уровня воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“По данным Укргидрометцентра, 23 марта на р.Дунай возле г.Вилково, вследствие влияния нагонного ветра, ожидается уровень воды 150-160 см, при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города”, - говорится в сообщении.

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На 8 часов 22 марта уровень воды на реке Дунай возле города Вилково равнялся 140 см над нулем поста.

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Новости Украины, Вилково, ГСЧС, Дунай, Спасатели, Уровень воды.
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