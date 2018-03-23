Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы
Новости: Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн) Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн)
Новости: Ребров - о вылете "Динамо" из еврокубков и работе с "Аль-Ахли" Ребров - о вылете "Динамо" из еврокубков и работе с "Аль-Ахли"
Новости: Американский ученый объяснили, почему смерти не существует Американский ученый объяснили, почему смерти не существует
X

Начальник отдела горсовета Николаева задержан за подделку документов

Полиция
13:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Николаеве разоблачена группировка во главе с начальником отдела горсовета, которая около 10 лет занималась незаконной переправкой людей за границу.

Правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой подделывали документы для незаконного пересечениям гражданами границы. Задержаны шесть подозреваемых, в том числе начальник одного из отделов Николаевского городского совета.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области, задержанные - начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействию с правоохранительными органами Николаевского городского совета, бывший сотрудник миграционной службы, гражданин Молдовы, житель Киевской области и двое жителей Николаевской области.

Следствие установило, что в период с мая 2017 по март 2018 года начальник этого отдела, у которого двойное гражданство (Украины и России), а его сын – гражданин РФ и военнослужащий Вооруженных сил России, действуя по предварительному сговору с пятью другими лицами - жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых также гражданин России, наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных во временно оккупированных неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей, а также аннексированной территории Автономной Республики Крым, с внесением заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

В Киеве задержали наркоторговцев
В Киеве задержали наркоторговцев Читать полностью

Злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов (справки о несудимости, медицинские справки, идентификационные коды, свидетельства о браке и др.).

В ходе документирования противоправной деятельности членов группы на территории Николаевской и Киевской областей в государственных учреждениях Государственной миграционной службы и по месту жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков.

По результатам обысков изъяты 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдове и более 100 незаполненных бланков государственных учреждений, организаций, удостоверяющих факты, которые имеют юридическое значение; 50000 долларов США; 50000 гривень; 252000 российских рублей; 2130 евро; 9 единиц оружия без установленных разрешительных документов; более 150 патронов различного калибра; более 500 г золотых изделий; вещество, похожее на каннабис; журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также лента с голограммой для подделки ID-карточек, информирует пресс-служба.

В Киеве мужчина пытался обменять 11 тысяч фальшивых долларов
В Киеве мужчина пытался обменять 11 тысяч фальшивых долларовЧитать полностью

Установлено, что эти лица занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Задержание, Николаев, Подделка документов, Правоохранители.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На оккупированном Донбассе у боевиков массово изымают паспорта В Киеве в час пик приостанавливали движение поездов между двумя станциями Спасатели предупреждают о подъеме воды на Дунае

Последние новости

В мэрии Харькова проводятся два десятка обысков Кабмин готов ограничить полномочия СБУ Самые необычные отели, в которых можно отлично отдохнуть (Фото)
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 Американский ученый объяснили, почему смерти не существует
03 Погода на выходные: в Украине начинается потепление
04 В Африке ученый заново "открыл" Марс
05 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
Новости сегодня
13:29 Стало известно, когда уволят главу Нацкомиссии по тарифам Вовка
13:25 Маркевич - о предстоящих матчах сборной Украины
13:20 Украинская курятина побила рекорды по экспорту
13:16 Снежный коллапс в Румынии: перекрыты дороги, движение поездов отменено
13:10 Стала известна зарплата Ибрагимовича в MLS
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко в суде объявила голодовку Савченко в суде объявила голодовку
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке
Добавить комментарий
0