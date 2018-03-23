В мэрии Харькова проводятся два десятка обысков

Сотрудники прокуратуры, СБУ и Национальной полиции пришли с обысками в мэрию Харькова. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции. Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту проживания возможных фигурантов производства", - отметил он.

Лысенко добавил, что целью этих следственных действий является выявление документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Все следственные действия санкционированные районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства, подчеркнул представитель ГПУ.