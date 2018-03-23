На юге Одесской области выпал желтый снег

В юго-западной части Одесской области, в частности на территории Арцизского, Измаильского и Ренийского районов, 23 марта выпал снег желтого цвета, который оставляет пятна на одежде. Мэр Измаила Андрей Авраменко обнародовал в Facebook предварительное заключение специалистов Дунайской гидрометобсерватории, которая исследует причины странного цвета осадков.

"Учитывая то, что в Измаиле выпал снег желтого цвета, сообщаю, что его образцы были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования. Специалисты гидрометобсерватории считают, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке - песчано-коричневая смесь. Вредные химические вещества не обнаружены. Выводы Одесского лабораторного центра Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей будут позже. Машина с образцами снега выехала в Одессу", - отметил Авраменко.

В Арцизском отделении Госпродпотребслужбы тоже не обнаружили вредных веществ в составе странных осадков. Согласно заключению специалистов, найдены "только песок и глина".

Однако жители придунайских районов выражают предположение, что причиной такого явления могла быть перенесенная бурями из африканского континента пыль, которая накрыла греческий остров Крит, или таковы последствия взрыва на химическом заводе в Чехии, который произошел вчера, 22 марта.

Жительница Придунавья обратила внимание на то, что снег, попадая на одежду, "оставляет на вещах пятна: когда высыхают, их трудно вытереть".