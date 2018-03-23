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Разведка сообщает об испытании боевиками на Донбассе нового оружия

Оккупанты Донбасса
14:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Россия проверяет на Донбассе эффективность нового оружия.

Оборонно-промышленным комплексом Российской Федерации принимаются меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты БМП-1.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в пятницу, сообщает корреспондент .

"По сообщению главного управления разведки Минобороны Украины, Российская Федерация продолжает использовать ведение боевых действий на временно оккупированной территории Донбасса для испытания новых и проверки эффективности модернизированных образцов вооружения военной техники. В частности, наблюдается активизация этой деятельности в танковых и специальных подразделениях российских оккупационных войск. Кроме того, оборонно-промышленным комплексом Российской Федерации принимаются меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты БМП-1, которые находятся на вооружении так называемых Первого и Второго армейских корпусов российско-оккупационных войск", - подчеркнул Гуцуляк.

По его словам, предусматривается оснащение БМП-1 боевым модулем бронетранспортера БТР-82А с 30 мм пушкой 2А72.

"Первую партию модернизированных БМП-1 планируют передать до сентября этого года. Не исключается, что апробацию модернизированной БМП-1 россияне планируют осуществить в боевых условиях на востоке Украины, а также на территории Сирии", - добавил Гуцуляк.

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Новости Украины, БМП-1, Восток Украины, Дмитрий Гуцуляк, Донбасс, РФ, Украина.
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