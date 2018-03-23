Киевский парк Партизанской славы ожидает капитальный ремонт

На входе в парк Партизанской славы в Дарницком районе Киева обустроят 5 арок-фонтанов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Строительство фонтанов предусмотрено проектом капитального ремонта парка, который презентовали на днях в КО "Киевзеленстрой".

Как отмечается, 5 арок-фонтанов будут символизировать 5 лет партизанского движения во время Второй мировой войны.

Работы по созданию такой входной группы предполагается осуществить в течение 2018 года.

По информации КГГА, кроме того, в ходе капремонта парка планируется создание мощеных пешеходных дорожек и аллей из фибробетона, который является инновационным покрытием, так как имеет высокую декоративную привлекательность и вынослив в эксплуатации. Также будет проложено и асфальтовое покрытие для проезда технического транспорта.

Также в парке построят общественный туалет, обновят дорожки вокруг бювета и создадут новый бюветный павильон.

Планируется открыть прогулочные дорожки вокруг озера. Предусмотрено установление стилизованных рядов и урн.