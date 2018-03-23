Киевский парк Партизанской славы ожидает капитальный ремонт
Новости Украины: В Киеве на входе в парк Партизанской славы обустроят 5 арок-фонтанов.
На входе в парк Партизанской славы в Дарницком районе Киева обустроят 5 арок-фонтанов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Строительство фонтанов предусмотрено проектом капитального ремонта парка, который презентовали на днях в КО "Киевзеленстрой".
Как отмечается, 5 арок-фонтанов будут символизировать 5 лет партизанского движения во время Второй мировой войны.
Работы по созданию такой входной группы предполагается осуществить в течение 2018 года.
По информации КГГА, кроме того, в ходе капремонта парка планируется создание мощеных пешеходных дорожек и аллей из фибробетона, который является инновационным покрытием, так как имеет высокую декоративную привлекательность и вынослив в эксплуатации. Также будет проложено и асфальтовое покрытие для проезда технического транспорта.
Также в парке построят общественный туалет, обновят дорожки вокруг бювета и создадут новый бюветный павильон.
Планируется открыть прогулочные дорожки вокруг озера. Предусмотрено установление стилизованных рядов и урн.