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В Харькове произошло масштабное ДТП: у грузовика отказали тормоза

Авторынок в Харькове
17:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: losk.ua

Новости Украины: Возле харьковского авторынка произошло ДТП с участием грузовика и еще 5 автомобилей.

В Харькове в пятницу днем возле авторынка "Лоск" произошло ДТП с участием 6 машин, в результате которого никто не пострадал.

Как сообщает в пятницу пресс-служба патрульной полиции Харькова, по предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновению с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

"По словам водителя DAF во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - сказано в сообщении.

На водителя DAF патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы, собранные патрульными, будут переданы на рассмотрение суда.

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Новости Украины, Авторынок в Харькове, ДТП, ДТП в Харькове, Отказали тормоза, Харьков.
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