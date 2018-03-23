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Соратник Саакашвили попался на контрабанде янтаря

Янтарь
19:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Пограничники задержали активиста "Руха новых сил" Саакашвили при попытке контрабанды 100кг янтаря.

Активист партии "Рух новых сил" (РНС) Михаила Саакашвили пытался незаконно вывезти из Украины свыше 100 кг янтаря, сообщили в украинской Госпогранслужбе.

"Около 16.00 пятницы на пункт пропуска "Смильница" прибыл микроавтобус "Мерседес", которым управлял гражданин Украины, житель Старого Самбора 1981 г.р. В результате осмотра был обнаружен двойной потолок, после его демонтажа с самодельным люком над водительским сидением были обнаружены 17 пакетов с январем по 6-7 кг каждый", - рассказал собеседник агентства в пятницу вечером.

Он уточнил, что речь идет об активисте РНС Николае Кулике, который является совладельцем отделения экспресс-перевозок "Новой пошты" в Старом Самборе (Львовская обл.).

"Кулик является совладельцем совместно с Василием Курием, который был комендантом палаточного городка возле пункта "Краковец" во время прорыва госграницы М.Саакашвили", - отметил источник.

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Новости Украины, Пограничники, Рух новых сил, Украина, Янтарь.
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