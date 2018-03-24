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Студенты четырех областей Украины получили приглашения на Евроатлантический форум

Евроатлантический форум
00:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Молодежный евроатлантический форум безопасности пройдет в одном из университетов города Черкассы.

В конце апреля на базе Черкасского нацуниверситета состоится молодежный евроатлантический форум безопасности. К участию приглашают студентов с Черкасщины, Черниговщины, Кировоградщины и Киевщины.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"Участников мероприятия ждут интерактивные дискуссии по изменению среды глобальной безопасности. Кроме того, с ними будут моделировать ситуации, где студенты станут деятелями Североатлантического совета и комиссии НАТО. Среди других тем форума - новые вызовы современного мира, политика безопасности Украины и пр. Участники должны хорошо владеть английским, интересоваться вопросами международных отношений и учиться в указанных регионах", - говорится в сообщении.

Форум будет длиться с 25 по 27 апреля. Срок приема заявок - до 2 апреля 2018 года.

Организаторы: Посольство Литвы в Украине, выполняющее функции контактного представительства НАТО в Украине, Министерство образования и науки Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.

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Новости Украины, Евроатлантический форум, Молодежный евроатлантический форум безопасности, Новости Украины, Студенты.
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