Стали известны подробности о новой ветке метро в Киеве
Новости Украины: В бюджете на 2018 год Киевсовет предусмотрел 1,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь.
На заседании постоянной комиссии Киевсовет по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков КП “Киевский метрополитен” под обустройство строительных площадок для возведения метро на жилой массив Виноградарь.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, информирует UBR.ua.
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Речь идет о земельных участка ориентировочной площадью 0,69 га, 0,98 га, 0,56 га, 0,09 га, 0,68 га, 0,11 га, 0,29 га, 1,64 га, 0,11 га, которые находятся в коммунальной собственности общины города Киева. Они предоставляются в аренду на 7 лет под площадки для строительства объектов участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро “Сырец” на массив Виноградарь.
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Согласно сообщению, после завершения строительства участки в пределах станций будет обслуживать КП “Киевский метрополитен”, а остальные будут возвращены в городскую собственность.
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В бюджете на 2018 год Киевсовет предусмотрел 1,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь, при необходимости расходы могут быть увеличены до 2,5 млрд грн.