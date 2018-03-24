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В штабе АТО назначена проверка из-за несвоевременно поданной информации

Генштаб
02:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Несвоевременное подача информации о ситуации на востоке Украины привело к назначению проверки в Генштабе.

Отмечается, что после уточнения оперативной информации стало известно, что «вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются».

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По факту несвоевременного прохождения информации и нарушения порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, утром в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки, 22 марта, боевики российско-оккупационных бандформирований ни разу не открывали огонь на Донбассе.

В пресс-центре напомнили, что в предыдущие сутки на Донбассе также фиксировалась полная тишина.

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