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Оккупанты в Крыму незаконно задержали украинского журналиста

Нариман Мемедеминов
06:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: МинВОТ заявляет о незаконном задержании в оккупационном Крыму гражданина Украины Мемедеминова.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) заявляет о незаконности действий силовых структур Российской Федерации, которые задержали в оккупированном Крыму гражданина Украины, журналиста Наримана Мемедеминова.

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"В связи с незаконным задержанием оккупационной властью Крыма гражданина Украины Наримана Мемедеминова. МинВОТ еще раз заявляет о незаконности и противоправность подобных действий представителей силовых структур Российской Федерации", - сказано на странице МинВОТ в соцсети Фейсбук в пятницу

В министерстве отметили, что новый случай незаконных действий в отношении граждан Украины, представителя крымскотатарского народа является "очередным звеном в череде событий, инспирированных силовыми структурами РФ с целью запугивания жителей Крыма, которые не согласны с аннексией полуострова и пытаются отстаивать свои законные права даже в условиях оккупации".

"Правительство Украины делает все возможное, чтобы поддержка граждан Украины, которые остаются в оккупации, была максимально возможной", - сказано в сообщении МинВОТ.

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Пользователи соцсети Фейсбук сообщили, что Нариман Мемедеминов был задержан в четверг, 22 марта, в Холмовкев Бахчисарайского района Крыма. Ему предъявлено обвинение за якобы экстремистские высказывания в видео на YouTube , сделанные в 2012-13 годах.

По информации СМИ, в пятницу, 23 марта, Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

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Новости Украины, агрессия РФ, Журналист, Крым, Нариман Мемедеминов, Новости Крыма, Оккупация Крыма.
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