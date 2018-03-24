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Оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

АТО
07:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщили в пресс-центре штаба АТО в субботу утром.

За прошедшие сутки боевики продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив три обстрела: один по населенному пункту и два по укреплениям ВСУ.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту они выпустили шесть мин. Вследствие огня частично разрушены приусадебный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также около полуночи боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82-мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.

"На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

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Новости Украины, АТО, Война, Восток Украины, ВСУ, Донбасс.
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