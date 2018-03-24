В Житомире горел дом: одна женщина погибла, другая выпрыгнула из окна

В Житомире в результате пожара погибла женщина, еще одна травмировалась, прыгнув из окна горящего дома на крышу пристроенного гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около трех часов ночи в одной из квартир двухэтажного дома.

Как отмечают в ГосЧС, соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

До их приезда, по словам очевидцев, из охваченной пламенем квартиры, доносились крики. Один из соседей пытался зайти в дом, однако из-за плотного задымления не смог.

Одна из жительниц квартиры, чтобы спастись от огня, выпрыгнула из окна второго этажа на крышу пристроенного гаража.

На этот момент прибыли спасатели. Они помогли травмированной спуститься, а специалисты службы экстренной медицинской помощи, которые также прибыли на место происшествия, госпитализировали пострадавшую в больницу.

"Выяснилось, что огнем охвачена кровля двухэтажного здания и одной из квартир на общей площади 100 кв.м. Само возгорание возникло в квартире на 2-м этаже. Через захламленность сооружения пламя быстро распространилось по всей ее площади... Проводя разведку в квартире в аппаратах на сжатом воздухе, и во время тушения пожара, в одной из комнат жилища, на полу, пожарные обнаружили тело 57-летней женщины без признаков жизни", - добавляется в сообщении.

Возгорание локализовали около 4:00, однако сам пожар удалось ликвидировать около 6:00.

Как следствие, огнем была уничтожена кровля, перекрытие и домашнее имущество на площади около 120 кв. м.

К ликвидации возгорания привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.