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В Киевской области военнослужащие заболели корью и ветрянкой

Больной корью
15:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Ирпене Киевской области украинские военнослужащие заболели корью и ветрянкой, среди них есть беременная женщина, которая находится на 36 неделе.

В Ирпене Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.

"В медицинское учреждение "Ирпенская центральная городская больница" за медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пять с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина со сроком 36 недель беременности", - говорится в сообщении.

Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы. В связи с этим Департаментом здравоохранения КОДА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий.

Главному врачу Ирпенской центральной городской больницы поручено на месте, где зафиксирована вспышка, контролировать эпидемиологическую ситуацию среди военных, гражданского населения, в том числе детей.

В Украине снизилось количество заболевших корью

Кроме того, осуществляется проверка относительно состояния прививок данных лиц. Взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Также списки вероятно контактных детей представлены в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий. В сообщении сказано, что лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация.

"Из 1000 человек, заразившихся корью, 1 умирает, 1 болеет энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину случаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион", - говорится в сообщении.

По состоянию на начало марта, по данным Минздрава, с начала года корью в Украине заболели 6 тыс. 484 человека - 2 тыс. 226 взрослых и 4 тыс. 258 детей. От осложнений вследствие кори с начала года в стране умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

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Новости Украины, Ветрянка, Военнослужащие, Ирпень, Киевская область, Корь.
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