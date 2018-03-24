Военный на Донбассе погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами

В результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения, несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

В течение дня боевики в Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных, в результате обстрелов никто не пострадал.