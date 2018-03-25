Фигуранта дела "крымских диверсантов" Штыбликова этапировали в Омск
Новости Украины: Дмитрия Штыбликова этапировали в Омскую область.
Дмитрия Штыбликова, фигуранта дела “крымских диверсантов”, которому подконтролен Кремлю Севастопольский городской суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима за якобы подготовку диверсий в Крыму, этапировали в Омскую область.
Дмитрия Штыбликова, фигуранта дела "крымских диверсантов", которого подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима за якобы подготовку в Крыму диверсий, этапировали в Омскую область.
Об этом сообщили в редакции журнала "Черноморская безопасность", который до аннексии полуострова редактировал Дмитрий и который теперь выходит в Киеве.
В редакции не знают, станет Омск конечной остановкой или этапом еще дальше.
Как сообщалось, Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудко и Алексея Бессарабова задержали в ноябре 2016 года в Севастополе.
16 ноября 2017 года Дмитрий Штыбликов был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Правозащитники, родные и коллеги заключенных продолжают борьбу за их освобождение.