В Украине строятся городки для военных, соответствующие стандартам ведущих стран

Министр обороны Степан Полторак заявил о строительстве 4-х комплексных лагерных городков в различных областях Украины.

Об этом он рассказал на встрече с народными депутатами.

По словам министра, речь идет о Широкий лан, Черкасское, Старичи и Дачное-2.

Глава Минобороны отметил, что принял решение по развитию учебно-материальной базы лагерных городков. Строительство совершенно новой, современной инфраструктуры будет способствовать созданию нормальных условий в учебных центрах. Это решение даст возможность расширить географию подготовки личного состава.

На территории всех лагерных городков ведется и планируется строительство общежития улучшенного типа, включая общежития для женщин-военнослужащих, столовых, спортивных комплексов, развитие инфраструктуры.

По словам Министра обороны Украины, также в этом году планируется строительство 184 общежитий улучшенного типа.

Учитывая масштабные объемы строительства, Степан Полторак пригласил строительные компании приобщаться к этому процессу и отметил, что Минобороны развивает комплексную инфраструктуру лагерных городков согласно всех стандартов ведущих стран мира.

В частности, сейчас на «Широком лане» ведется строительство целого комплекса. Это – общежития улучшенного типа, рассчитанные на 4 – 6 тысяч человек, столовые, культурный центр, банно-прачечный комплекс, медицинский и спортивный центры, строятся дороги, инфраструктура, очистные системы, трансформаторные станции, система водоснабжения и водоотведения. Для создания нормальных условий военнослужащим для проведения учений, завершение работ планируется осенью этого года.