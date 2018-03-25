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В Украине строятся городки для военных, соответствующие стандартам ведущих стран

Степан Полторак
01:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В разных областях Украины будет построено четыре комплексных лагерных городка.

Министр обороны Степан Полторак заявил о строительстве 4-х комплексных лагерных городков в различных областях Украины.

Об этом он рассказал на встрече с народными депутатами.

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По словам министра, речь идет о Широкий лан, Черкасское, Старичи и Дачное-2.

Глава Минобороны отметил, что принял решение по развитию учебно-материальной базы лагерных городков. Строительство совершенно новой, современной инфраструктуры будет способствовать созданию нормальных условий в учебных центрах. Это решение даст возможность расширить географию подготовки личного состава.

На территории всех лагерных городков ведется и планируется строительство общежития улучшенного типа, включая общежития для женщин-военнослужащих, столовых, спортивных комплексов, развитие инфраструктуры.

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По словам Министра обороны Украины, также в этом году планируется строительство 184 общежитий улучшенного типа.

Учитывая масштабные объемы строительства, Степан Полторак пригласил строительные компании приобщаться к этому процессу и отметил, что Минобороны развивает комплексную инфраструктуру лагерных городков согласно всех стандартов ведущих стран мира.

В частности, сейчас на «Широком лане» ведется строительство целого комплекса. Это – общежития улучшенного типа, рассчитанные на 4 – 6 тысяч человек, столовые, культурный центр, банно-прачечный комплекс, медицинский и спортивный центры, строятся дороги, инфраструктура, очистные системы, трансформаторные станции, система водоснабжения и водоотведения. Для создания нормальных условий военнослужащим для проведения учений, завершение работ планируется осенью этого года.

 

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Новости Украины, Министр обороны, Минобороны, Новости Украины, Степан Полторак.
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