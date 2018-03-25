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Во Львове молодая девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа
Новости Украины: 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а.
Во Львове 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа. Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23.
Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова сообщает 032.ru. Пока известно, что 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко. Причины происшествия сейчас устанавливаются.
Как сообщалось, в Киеве мужчина выпал с 15-го этажа гостиницы.
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