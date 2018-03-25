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В Ивано-Франковске перезахоронили останки более сотни жертв НКВД

В Ивано-Франковске перезахоронили останки жертв НКВД
05:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На поминальные мероприятия приехали сотни людей из Ивано-Франковска и области.

Возле Ивано-Франковска, в Мемориальном комплексе «Демьянов лаз», в субботу, 24 марта, перезахоронили останки 134 людей, которых считают жертвами коммунистического террора. В городе объявили День траура.

«За время проведения раскопок найдены и эксгумированы останки 134 человек. Установлено, что такое захоронение принадлежит жертвам коммунистического террора периода 1939-1941 годов. До сих пор на том месте продолжаются исследования. Поэтому, вполне вероятно, что обнаруженные захоронения могут быть не последними. Наш христианский долг – это не только сохранение памяти о тех событиях, но и почтение тех, кто пострадал от коммунистического режима», - отметил начальник управления внутренней политики Ивано-Франковского городского совета Игорь Кинаш.

Известно, что останки нашли случайно, возле старого еврейского кладбища в Ивано-Франковске. Их связывают со Станиславовской тюрьмой и карательной операцией НКВД (Народный комиссариат внутренних дел - ред.), направленной на уничтожение украинской элиты.

В храмах Ивано-Франковска в 12 часов в память по убитым били колокола. Чин похорон отслужили священники христианских конфессий.

Власти Ивано-Франковска объявили 24 марта Днем траура по жертвам советского режима.

Демьянов Лаз — урочище возле Ивано-Франковска, место массовых расстрелов узников тюрьмы НКВД. Ранее здесь нашли останки 524 человек, из них 22 человека удалось идентифицировать, архивы СБУ открыли имена еще 400 замученных людей.

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Новости Украины, Жертвы коммунистического террора, Ивано-Франковск, Игорь Кинаш, НКВД, Новости Украины.
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