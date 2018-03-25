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ОБСЕ за сутки задокументировала в Донецкой области около 220 взрывов

ОБСЕ
05:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 220 взрывов в Донецкой области. Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 22 марта до 19:00 23 марта, размещенном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 220), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 105 взрывов)", - говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области огневая активность зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой, Светлодарска, Широкино, Ломакино, Лебединского и Пищевика. В то же время в Луганской области был зафиксирован один взрыв.

Как сообщалось, оккупанты во время учений попали снарядом в жилой дом в Енакиево.

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Новости Украины, Взрыв, ОБСЕ, Прекращения огня.
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