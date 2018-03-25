Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб Порошенко: Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб
Новости: Еврокомиссар в Киеве обсудит приоритеты экономического сотрудничества Еврокомиссар в Киеве обсудит приоритеты экономического сотрудничества
Новости: Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
Новости: В будущем мы, вероятно, не сможем летать в космос В будущем мы, вероятно, не сможем летать в космос
X

В "ДНР" организуют платные "туры" для поиска мобильной связи

В "ДНР" организуют платные "туры" для поиска мобильной связи
06:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: из-за отсутствия мобильной связи в "ДНР" организуются мобильные туры.

На незаконно оккупированной пророссийскими боевиками территории Донетчины, из-за отсутствия мобильной связи, организуют платные "туры" по местам, где есть покрытие.

Об этом сообщил на своей странице в facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, ссылаясь на местные "печатные издания".

"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий «государства» морячка Захарченко. Действительно, это «страна» созданная больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре - из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость тура - от 200 до 250 рублей", - пишет один из руководителей Национальной полиции.

Также "местная пресса" доносит жителям временно оккупированных территорий мнение, о бедах, которые якобы постигают Украину и США.

"А что же о нас говорит эта пресса: «в Украине дефолт», «в Америке - деградация и голод». Ну что же. Им там виднее", - пишет Аброськин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вячеслав Аброскин, ДНР, Мобильная связь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Украинец пытался тайно вывезти в Россию более 1 тысячи радиодеталей В Запорожье разоблачили работу онлайн порностудии В Киевской области военнослужащие заболели корью и ветрянкой

Последние новости

Во Львове молодая девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа Ученые создали робота-рыбу, который мало чем отличается от живых "собратьев" Медики назвали советы, которые помогут предотвратить рак кишечника
Сегодня читают
01 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Верховный суд обязал ГМС передать материалы о гражданстве Украины Саакашвили
04 Лондонские ученые намерены провести эксперименты по превращению света в материю
05 В будущем мы, вероятно, не сможем летать в космос
Новости сегодня
06:50 Сутки в АТО: боевики совершили 13 обстрелов по позициям ВСУ
06:40 На YouTube обнаружили вирус, ворующий персональные данные пользователей
06:33 Монсанто – уникальное селение меж гигантских валунов (Фото)
06:11 Вратари снова не довольны мячом перед чемпионатом мира
06:07 Смех до упаду: прикольные ожидание и реальность в нашей жизни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Переход на летнее время 2018: когда переводить часы Переход на летнее время 2018: когда переводить часы
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Украинская скрипачка проводит в Берлине благотворительные концерты Украинская скрипачка проводит в Берлине благотворительные концерты
Добавить комментарий
0