В "ДНР" организуют платные "туры" для поиска мобильной связи

На незаконно оккупированной пророссийскими боевиками территории Донетчины, из-за отсутствия мобильной связи, организуют платные "туры" по местам, где есть покрытие.

Об этом сообщил на своей странице в facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, ссылаясь на местные "печатные издания".

"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий «государства» морячка Захарченко. Действительно, это «страна» созданная больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре - из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость тура - от 200 до 250 рублей", - пишет один из руководителей Национальной полиции.

Также "местная пресса" доносит жителям временно оккупированных территорий мнение, о бедах, которые якобы постигают Украину и США.

"А что же о нас говорит эта пресса: «в Украине дефолт», «в Америке - деградация и голод». Ну что же. Им там виднее", - пишет Аброськин.