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Сутки в АТО: боевики совершили 13 обстрелов по позициям ВСУ

Сутки в АТО: боевики совершили 13 обстрелов по позициям ВСУ
06:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 13 обстрелов позиций украинских защитников, как на Донецком, так и на Луганском направлениях.

Об этом говорится в сводке за сутки Пресс-центра штаба АТО от 24 марта.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка, сообщают в штабе.

На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

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Новости Украины, АТО, Взрыв, Обстрел, Ранение.
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