Ситуация на Донбассе резко обострилась

Ситуация в зоне АТО обострилась, боевики существенно увеличили количество обстрелов.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута.

"Боевики российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов оборонных позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал Праута.

Он подчеркнул, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 13 прицельных обстрелов оборонных укреплений Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, на Луганском направлении оккупанты совершили 2 прицельных обстрела украинских позиций.

"Около 14:30 враг вел огонь из стрелкового оружия по защитникам Счастья. Уже в темное время суток, после 21:00, в течение почти часа, оккупанты применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по защитникам Троицкого", - сказал Праута.

На Донецком направлении зафиксировано 11 прицельных вражеских обстрелов. По данным представителя, боевики вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям в районе Лебединского, шахты Бутовка, Каменки, Старомихайловки, Новотроицкого и Павлополя.

Также в Минобороны подтвердили информацию об одном погибшем военнослужащем и еще одном раненом в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

"24 марта в одной из бригад, которая выполняет задание на линии боевого столкновения, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один в результате ранений был доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - сказал он.

По словам Прауты, состояние здоровья раненого - тяжелое. В настоящее время выясняются обстоятельств инцидента.