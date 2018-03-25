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В Белой Церкви задержали разбойников

Задержание
15:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Четверо преступников совершили нападение на магазин и захватили заложников при попытке побега от правоохранителей.

Сотрудники полиции Киевской области совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали четырех преступников, которые совершили нападение на магазин и захватили заложников при попытке побега от правоохранителей. Как сообщили в Нацполиции, группа неизвестных мужчин напала на продавца магазина в населенном пункте Великополовецкое Сквирского района. Злоумышленники избили продавца, связали ему руки и ноги и похитили 14 тысяч гривен, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Во время бегства от преследования в городе Белая Церковь водитель не справился с управлением и съехал в кювет - грабители бросились бежать. Двое злоумышленников забежали в подъезд многоэтажки и ворвались в одну из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. По просьбе их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках женщину. Работникам полиции удалось освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников. Вскоре были задержаны остальные члены банды. На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленниками оказались жителями Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные ранее уже были судимы за совершение тяжких имущественных преступлений.

Подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания. Рассматривается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие. Сообщается, что мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений, а также проверяется их причастность к совершению других преступлений. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 187 (разбой), статье 147 (захват заложников) и статье 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Белая Церковь, Грабёж, Заложники, Разбойники, Украина.
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