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На Запорожье автомобиль с детьми слетел в кювет

Спасатель
16:29 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Легковой автомобиль Hyundai Sonata съехал с автодороги в кювет и самостоятельно не мог уехать.

В Запорожской области съехал с автодороги в кювет и самостоятельно не мог выехать автомобиль Hyundai Sonata, в котором находилось 5 человек, среди которых беременная женщина и двое малолетних детей. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"24 марта на автодороге за пределами с. Вишневатое в направление с. Зачатовка Розовского района произошло событие." - говорится в сообщении.

Спасатели помогли вытянуть машину на проезжую часть дороги, далее она самостоятельно продолжила движение.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, на заснеженной трассе Горловка - Бахмут застрял автомобиль, в салоне которого находилась семья с 11-месячным младенцем.

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Новости Украины, ГСЧС, ДТП, Запорожская область, Кювет.
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