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На Запорожье автомобиль с детьми слетел в кювет
Новости Украины: Легковой автомобиль Hyundai Sonata съехал с автодороги в кювет и самостоятельно не мог уехать.
В Запорожской области съехал с автодороги в кювет и самостоятельно не мог выехать автомобиль Hyundai Sonata, в котором находилось 5 человек, среди которых беременная женщина и двое малолетних детей. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"24 марта на автодороге за пределами с. Вишневатое в направление с. Зачатовка Розовского района произошло событие." - говорится в сообщении.
Спасатели помогли вытянуть машину на проезжую часть дороги, далее она самостоятельно продолжила движение.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, на заснеженной трассе Горловка - Бахмут застрял автомобиль, в салоне которого находилась семья с 11-месячным младенцем.
Telegraf.com.ua