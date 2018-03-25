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Полиция Киева задержала серийного квартирного вора

Полиция
17:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правонарушитель признался в семи фактах ограблений.

В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в семи квартирных кражах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

В частности, как отмечается в сообщении, в дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала этот факт.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входных дверей квартиры. Там он забрал технику, золотые и серебряные украшения.

"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант сознался в совершении семи аналогичных правонарушений", - сказал Ищенко.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Новости Украины, Квартирный вор, Киев, Кража, Полиция.
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