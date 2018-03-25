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На Волыни дерево раздавило мужчину, собиравшего хворост в лесу

Старое дерево
17:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Трухлявая осина упала на человека, в результате чего тот умер.

Старое дерево в Гороховском лесничестве на Волыни упало на жителя с. Мирное, вследствие чего он погиб. Об этом сообщил начальник Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Кватирко на своей странице в Facebook.

"...в Гороховском лесничестве случилась беда. В лесу погиб житель с. Мирное. Трухлявая осина упала на человека. От удара, который пришелся на голову, мужчина скончался. Мужчины сами пошли в лес собрать дровяной древесины. Не срезать, не рубить. Насобирать в лесу", - написал Кватирко.

В комментариях к сообщению он уточнил, что группа мужчин снимала кору с дерева.

В связи со случившимся Кватирко призвал быть осторожными тех, кто отправляется в лес.

"Заготовка древесины не является безопасной работой. Лес унес жизни не одного лесовода. Здесь даже спецсредства и спецодежда не всегда помогают", - подчеркнул он.

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Новости Украины, Александр Кватирко, Волынь, Лес, Происшествие.
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