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В Донецкой области задержали боевика "ДНР"

В Донецкой области задержали боевика "ДНР"
21:16 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Донбассе задержали боевика, который проверял авто на блокпосту.

Полиция Лимана Донецкой области задержала боевика, который в 2014 году обследовал автомобили на блокпосту так называемой "ДНР".

Как сообщает полиция Донецкой области, мужчина способствовал оккупации города Лиман, передает Украинская правда.

Правоохранители собрали доказательства причастности к НЗФ 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи.

В апреле 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам, с целью личного обогащение. Новобранца поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. Его задачей было останавливать транспорт, проверять водителей и их авто.

Однако, по словам экс-боевика, через четыре дня он разочаровался и покинул ряды террористов. После этого скрывал участие в бандформировании.

Несмотря на то, что с этого момента прошло 4 года, полицейские выявили и задокументировали факт участия лиманчанина в НЗФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Новости Украины, Боевик, ДНР, Донбасс, Донецкая область, Полиция.
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