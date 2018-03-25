В Хырове горели отель и церковь

По факту пожара в комплексе в г. Хыров Львовской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Пожар возник в части недействующего трехэтажного здания отельного комплекса, площадью 2100 кв. м, и в комплексе з церковью св. Николая, площадью 450 кв. м. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения местных спасателей огонь охватил практически всю крышу здания и купол храма. Из-за большой площади возгорания был объявлен повышенный номер вызова" - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причину возгорания. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование. Также отмечено, что пожар произошел на втором этаже здания, затем огонь перекинулся на вплотную размещенную церковь.