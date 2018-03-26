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Директора завода "Укроборонпрома" поймали на взятке
01:54 Сегодня Телеграф
Фото: Военная прокуратура

Новости Украины: Директор предложил прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен.

Военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" Укроборонпром "за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного реигона.

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“В воскресенье, 25.03.2018, службой безопасности и режима концерна “Укроборонпром” на попытке подкупа прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона разоблачили директора государственного предприятия “Харьковский завод транспортного оборудования “Укроборонпром”, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты средств бывший генеральный директор ГП “Судостроительный завод имени 61 коммунара”, а сейчас — директор Харьковского завода транспортного оборудования предложил прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен.

“Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки, директора, который, видимо, привычным для него способом захотел „решить вопрос“, был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины”, — отметили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные действия и обыски, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее, госслужащего Секретариата Кабинета Министров Украины военная прокуратура разоблачила на взятке .

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Новости Украины, Взятка, Военная прокуратура, СБУ, Украина, Укроборонпром, Харьковский завод транспортного оборудования.
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