Это будет сюрприз: в Запорожье изменят мурал с Савченко

Судьба мурала должна решиться в ближайшее время.

Вероятно, в ближайшее время будет зарисован и мурал с изображением экс-пленной летчицы. Портрет на стене старой мельницы на въезде в Космический микрорайон нанесли в 2016 году как раз в то время, когда военную освободили из плена в РФ.

На одну только краску тогда потратили порядка 2 тыс. долларов.

Позже Надежда приезжала в Запорожье и даже оставила на мурале свою подпись.

Инициатор и спонсор создания Максим Дрозденко дал комментарий о дальнейшей судьбе мурала.

"Это будет сюрприз, о котором вы узнаете на следующей неделе" — загадочно ответил Максим.

Отметим, Генпрокуратура подозревает Надежду Савченко в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства Президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.