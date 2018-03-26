Это будет сюрприз: в Запорожье изменят мурал с Савченко
Новости Украины: Инициатор создания мурала с Савченко в Запорожье прокомментировал его дальнейшую судьбу.
Судьба мурала должна решиться в ближайшее время.
Вероятно, в ближайшее время будет зарисован и мурал с изображением экс-пленной летчицы. Портрет на стене старой мельницы на въезде в Космический микрорайон нанесли в 2016 году как раз в то время, когда военную освободили из плена в РФ.
На одну только краску тогда потратили порядка 2 тыс. долларов.
Позже Надежда приезжала в Запорожье и даже оставила на мурале свою подпись.
Инициатор и спонсор создания Максим Дрозденко дал комментарий о дальнейшей судьбе мурала.
"Это будет сюрприз, о котором вы узнаете на следующей неделе" — загадочно ответил Максим.
Отметим, Генпрокуратура подозревает Надежду Савченко в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.
Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства Президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.