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Водители маршруток в Николаеве спровоцировали транспортный коллапс

Маршрутка
11:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Николаеве утром возник транспортный коллапс из-за забастовки водителей маршруток.

В Николаеве сегодня, 26 марта, утром возник транспортный коллапс, из-за частичной забастовки водителей маршрутных автобусов.

Как передает корреспондент, жители многих отдаленных районов города не могут вовремя добраться на работу, так как большинство маршрутных автобусов не вышла на линии.

Таким образом владельцы маршрутов и водители требуют повысить плату за проезд.

В пресс-службе Николаевского городского совета заявили, что знают о проблеме и пытаются оперативно ее решить.

"Утром в понедельник, 26 марта, жители некоторых микрорайонов города стали заложниками ситуации, возникшей в сфере пассажирских перевозок города Николаева. Особенно ощутимыми перебои в работе транспортных средств стали для жителей Корабельного района, на маршрутах, которые обслуживает ООО "ПИК". Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городские власти путем срыва пассажирских перевозок, - сообщили в горсовете.

В отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета уточнили, что в городе работает рабочая группа по проведению проверки соблюдения требований действующего законодательства при предоставлении услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Очередное заседание рабочей группы состоится на текущей неделе. Отмечается, что все участники группы уже готовы принять решение и представить городским властям предложения по решению данной проблемы.

По информации руководителя управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олега Манушевича, в настоящее ввремя проводится работа с представителями других компаний-перевозчиков по выводу на опустевшие маршруты резервных единиц транспорта. Кроме того, коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс" вывело на маршруты дополнительные единицы электротранспорта.

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Новости Украины, Водители маршруток, Забастовка, Николаев, Николаевский горсовет, Пассажирские перевозки.
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