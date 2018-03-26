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Пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ

Задержанное судно
13:09 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Сотрудники морской охраны Госпогранслужбы в акватории Азовского моря задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России.

В воскресенье корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек. Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г.Керчь", - сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На данный момент задержано судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

 

По факту обнаружения правонарушения проинформированы подразделения прокуратуры, Управления СБУ по АР Крым и ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области. На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).

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Новости Украины, Азовское море, Видео, Задеражние, Задержание, Морская охрана ГПСУ, Нарушение, Рыболовецкое судно под флагом РФ.
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