Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина высылает российских дипломатов Украина высылает российских дипломатов
Новости: Большой стаж и низкие зарплаты: как увеличат пенсии в Украине Большой стаж и низкие зарплаты: как увеличат пенсии в Украине
Новости: Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта
Новости: Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших
X

Театр на Подоле: группа по урегулированию конфликта прекратила работу

"Театр на Подоле"
15:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Киеве прекратила работу рабочая группа по урегулированию ситуации вокруг реконструкции Театра на Подоле.

В Киеве прекратила работу рабочая группа по поиску путей урегулирования ситуации вокруг реконструкции здания театрально-зрелищного заведения культуры "Театр на Подоле" на Андреевском спуске, 20 (лит. А, Б) в Подольском районе города.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевского городского головы от 21 марта с.г., текст которого обнародован на официальной странице городской власти.

Согласно документу, решение принято, учитывая обращение председателя рабочей группы, а также тот факт, "что 11 из 19 членов рабочей группы письменно отказались продолжать свою работу в ее составе".

Как сообщалось, рабочая группа по урегулированию ситуации вокруг реконструкции Театра на Подоле была создана в соответствии с распоряжением Киевского городского головы от 23 февраля 2017 года.

В группу входили 19 человек, в том числе представители ОО "Общество Андреевского спуска", Национального союза архитекторов, Украинского общества охраны памятников, Института проблем современного искусства, Киево-Могилянской академии, Союза театральных деятелей, Лиги экскурсоводов Киева.

Это будет сюрприз: в Запорожье изменят мурал с Савченко
Это будет сюрприз: в Запорожье изменят мурал с СавченкоЧитать полностью

Рабочая группа была создана после волны возмущения среди киевлян, которую вызвало открытое в ноябре 2016 года новое здание Театра на Подоле. Киевляне выразили недовольство тем, что здание не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского спуска.

Петиция о сносе нового фасада здания театра была опубликована на официальном сайте электронных петиций Киевской власти 29 ноября и быстро набрала более 10 тыс. голосов, необходимых для обязательного рассмотрения властями города.

Представители власти заявляли, что завершенное здание Театра на Подоле должно удовлетворить всех и не вызывать диссонанса.

Созданная рабочая группа работала с апреля по ноябрь 2017 года, было проведено 29 заседаний, ряд встреч и общественных мероприятий. Группа в декабре 2017 года по результатам своей работы рекомендовала провести профессиональную оценку эстетического вида Театра на Подоле, а также проверить допущенные при реконструкции нарушения и создать Офис Андреевского спуска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андреевский спуск, Киев, Подольский район, театр, Театр в Киеве, Театр на Подоле.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Житель Мариуполя получил пожизненное за ряд преступлений Водители маршруток в Николаеве спровоцировали транспортный коллапс Это будет сюрприз: в Запорожье изменят мурал с Савченко

Последние новости

Пронизывающие портреты, на которые хочется смотреть вечно (Фото) Шаройка могут передать Украине Самоубийство Волошина: полиция допросила главу Николаевской ОГА
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
04 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
05 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
Новости сегодня
16:35 Партия Пучдемона хочет найти способ избрать его главой правительства
16:22 Папарацци сделали снимок поцелуя Брэд Питта и Дженнифер Энистон
16:19 Позитив в каждый дом: смешные анекдоты для хорошего настроения 26 марта
16:17 Стоимость Зинченко выросла на трансферном рынке
16:17 Эстетический восторг: цветочный парк в Нидерландах (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03)
Добавить комментарий
0