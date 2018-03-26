Театр на Подоле: группа по урегулированию конфликта прекратила работу

В Киеве прекратила работу рабочая группа по поиску путей урегулирования ситуации вокруг реконструкции здания театрально-зрелищного заведения культуры "Театр на Подоле" на Андреевском спуске, 20 (лит. А, Б) в Подольском районе города.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевского городского головы от 21 марта с.г., текст которого обнародован на официальной странице городской власти.

Согласно документу, решение принято, учитывая обращение председателя рабочей группы, а также тот факт, "что 11 из 19 членов рабочей группы письменно отказались продолжать свою работу в ее составе".

Как сообщалось, рабочая группа по урегулированию ситуации вокруг реконструкции Театра на Подоле была создана в соответствии с распоряжением Киевского городского головы от 23 февраля 2017 года.

В группу входили 19 человек, в том числе представители ОО "Общество Андреевского спуска", Национального союза архитекторов, Украинского общества охраны памятников, Института проблем современного искусства, Киево-Могилянской академии, Союза театральных деятелей, Лиги экскурсоводов Киева.

Рабочая группа была создана после волны возмущения среди киевлян, которую вызвало открытое в ноябре 2016 года новое здание Театра на Подоле. Киевляне выразили недовольство тем, что здание не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского спуска.

Петиция о сносе нового фасада здания театра была опубликована на официальном сайте электронных петиций Киевской власти 29 ноября и быстро набрала более 10 тыс. голосов, необходимых для обязательного рассмотрения властями города.

Представители власти заявляли, что завершенное здание Театра на Подоле должно удовлетворить всех и не вызывать диссонанса.

Созданная рабочая группа работала с апреля по ноябрь 2017 года, было проведено 29 заседаний, ряд встреч и общественных мероприятий. Группа в декабре 2017 года по результатам своей работы рекомендовала провести профессиональную оценку эстетического вида Театра на Подоле, а также проверить допущенные при реконструкции нарушения и создать Офис Андреевского спуска.