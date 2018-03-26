Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина высылает российских дипломатов Украина высылает российских дипломатов
Новости: США и страны ЕС высылают дипломатов РФ США и страны ЕС высылают дипломатов РФ
Новости: Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта
Новости: Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших
X

Полиция Киевщины задержала группу за разбойное нападение и захват заложников

Автомобиль злоумышленников
17:38 Сегодня Телеграф
mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: В Киевской области злоумышленники совершили разбойное нападение на магазин, а затем, при попытке скрыться, взяли заложников.

Как сообщается на сайте МВД, в воскресенье, в с.Великополовецкое, что в Сквирском районе, в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 тыс. гривен. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. 

При проведении неотложных оперативных мероприятий полицейские установили автомобиль преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет - нападающие бросились бежать.

Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все усилия нападающих, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников. Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения.

Под Киевом задержали грузинского "вора в законе"

На момент задержания в автомобиле с иностранными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений. Работники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, ст. 147 (захват заложников) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Также рассматривается вопрос об объявлении мужчинам подозрения и избрание им меры пресечения. Продолжается следствие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Задержание, захват заложников, Киевская область, Полиция, Разбой.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РФ Как проходят учения украинских артиллеристов в зоне АТО (Видео) Житель Мариуполя получил пожизненное за ряд преступлений

Последние новости

Госдолг Украины: вырос в долларовом выражении, но снизился в гривневом Аваков: Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует В Минюсте сообщили, как суды наказывают неплательщиков алиментов
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
04 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
05 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
Новости сегодня
17:57 Высылка российских дипломатов: в МИД РФ уже отреагировали
17:53 Прогулка сборной Украины в Бельгии (Видео)
17:51 Пожар в лагере "Виктория": за расследование взялась СБУ
17:49 Вика из группа "НеАнгелы" воплотила свою мечту
17:44 Биатлонистка Кузьмина: Трех очков не хватило для победы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.03 - 25.03)
Добавить комментарий
0