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Ситуация на Донбассе: боевики возобновили обстрелы

ВСУ
18:42 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики с полуночи осуществили 20 обстрелов украинских позиций на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток агрессор совершил 20 обстрелов позиций наших защитников. (…) В результате вражеского огня украинские военные не пострадали", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18:00) на странице в Фейсбуке.

В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ неоднократно вели огонь по укреплениям в Водяном. Кроме того, противник дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песок, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме того, из БМП и пулеметов противник обстрелял украинские опорные пункты неподалеку Новгородского.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО", - подчеркнули в штабе.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, НВФ.
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