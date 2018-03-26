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Хуг на шесть дней уехал на Донбасс

Александр Хуг
20:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Александр Хуг 26-31 марта посетит Донбасс, в том числе линию соприкосновения.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг с 26 по 31 марта посетит восток Украины, в частности, территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Александр Хуг будет находиться в Восточной Украине с 26 по 31 марта 2018 года. Он оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на гражданских лиц, а также будет взаимодействовать с населением на местах", - сообщила пресс-служба ОБСЕ в понедельник.

В рамках визита замглавы СММ ОБСЕ присоединится к наблюдателям спецмиссии, когда они будут патрулировать места вдоль линии соприкосновения, а также проведет пресс-конференцию на мероприятии по возобновлению использования беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ. Кроме того, он проведет брифинги для СМИ.

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Новости Украины, Александр Хуг, АТО, Донбасс, СММ ОБСЕ.
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