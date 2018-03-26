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В Одессе патрульный автомобиль "слетел" с моста
Новости Украины: В результате ДТП в Одессе поврежден служебный автомобиль Renault и пострадали двое сотрудников полиции.
В Одессе сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей.
Как сообщилив пресс-службе патрульной полиции Одессы, в результате ДТП поврежден служебный автомобиль Renault. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки. Отмечается, что двоим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь.
По словам очевидцев, патрульный автомобиль "слетел" с Горбатого моста, расположенного в Малиновском районе города.
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