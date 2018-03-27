Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого
Новости: Дело Скипаля: 22 страны объявили о высылке российских дипломатов Дело Скипаля: 22 страны объявили о высылке российских дипломатов
Новости: Сегодня сборная Украины сыграет с Японией Сегодня сборная Украины сыграет с Японией
Новости: В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму
X

КГГА определилась с датами выборов талисмана Киева

Киев
07:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Конкурс состоится в 3 этапа, определение лучшей работы пройдет с 25 июня до 6 июля.

Победителя конкурса на талисман города Киева выберут 6 июля, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

"Определение победителя и финальная пресс-конференция состоится 06.07.2018. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 150 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Входящая в Lufthansa Group авиакомпания Swiss возобновила полеты в Украине
Входящая в Lufthansa Group авиакомпания Swiss возобновила полеты в УкраинеЧитать полностью

Конкурс состоится в 3 этапа, принятие конкурсных работ и определение 10 лучших путем голосования жюри пройдет с 19 марта до 20 мая. Онлайн-голосование за работы, отобранные на первом этапе, пройдет с 24 мая до 25 июня. Далее состоится определение лучшей работы среди отобранных на втором этапе с 25 июня до 6 июля.

Участие в конкурсе могут принять как физические, так и юридические лица.

"Целью конкурса является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы. Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой", - отметили в КГГА.

Также реализация проекта будет способствовать распространению знаний граждан Украины и заграницы о традициях украинского народа, увеличению количества внутренних и иностранных туристов и превращение Киева в туристический центр европейского уровня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Голосование, КГГА, Киев, Конкурс, Новости Киева, Талисман, Туризм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Хуг на шесть дней уехал на Донбасс Ситуация на Донбассе: боевики возобновили обстрелы В Киевской области среди военных зафиксированы массовые вспышки кори

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2018: все знаки зодиака Литва дополнила свой "список Магнитского" 21 гражданином РФ Нидерланды разгромили Португалию Криштиану Роналду
Сегодня читают
01 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
02 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
03 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
04 ВГА на Донбассе переходят в новое подчинение
05 Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
Новости сегодня
08:15 Ярмоленко приступил к тренировкам (Видео)
08:10 Отличное настроение гарантировано: смешные картинки заставят вас улыбнуться
08:02 В Великобритании открыли памятник Дэвиду Боуи
08:01 "Укравтодор" утвердил схему объездной дороги вокруг Киева
08:00 Улыбка до ушей: настоящие везунчики, которым сильно повезло
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
Новости: В Белом доме не исключают новых санкций против РФ В Белом доме не исключают новых санкций против РФ
Новости: В Украине состоится дискуссия о введении латиницы В Украине состоится дискуссия о введении латиницы
Новости: Рецепт дня: сырники в микроволновке Рецепт дня: сырники в микроволновке
Добавить комментарий
0