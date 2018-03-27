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Ситуация на Донбассе: боевики продолжают срывают перемирие

ВСУ
07:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорных пунктам ВСУ в Водяном. Также незаконные вооруженные формирования применили гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс.
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